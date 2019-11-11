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Мэрия Перми объявила торги на перевозку пассажиров автобусом маршрута №60

Администрация Перми объявила торги на выполнение перевозок по автобусному маршруту №60 (ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь). Максимальная стоимость контракта составляет 10 млн руб. Организовать поездки необходимо до 30 ноября 2020 года. В будни на маршруте должно работать 12 автобусов, в выходные дни – восемь. Торги состоятся 19 ноября.

Сейчас перевозки по этому маршруту обеспечивает МУП «Пермгорэлектротранс».

Напомним, ранее мэрия объявила торги на осуществление регулярных перевозок пассажиров по маршрутам №22, 48, 62,88.

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