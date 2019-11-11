В Ростове похитители получили 24 года строгого режима на троих

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор Пролетарского районного суда Ростова в отношении Варужана Оксузяна, Сергея Сысоева и Андроника Домбаляна, осужденных за похищение человека (по п. «а» ч. 2 ст. 126), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Оксузян также был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемые в августе прошлого года прибыли к дому потерпевшего в Ростове и позвали его на улицу для разговора. В ходе словесного конфликта потерпевший стал убегать, но Оксузян и Сысоев догнали его, затолкали на сиденье автомобиля под управлением Домбаляна и вывезли на Зеленый остров. Там в безлюдном месте Оксузян избил мужчину руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Оксузяна суд приговорил к десяти, а его сообщников — к семи годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова