Краевые власти вновь объявили торги на поставку подарков новорожденным

Министерство закупок Пермского края объявило аукцион на поставку комплектов детских принадлежностей в рамках акции «Подарок новорожденному». Максимальная стоимость контракта составляет 78,4 млн руб. В эту цену заложено 27 тыс. комплектов. Торги пройдут 20 ноября.

Согласно техзаданию, в комплект должны войти постельное белье, пеленки и полотенца, одежда и буклет для родителей. Поставки нужно организовать в три этапа: с момента заключения контракта до 30 декабря 2019 года; c 16 марта до 10 апреля 2020 года; c 24 августа до 18 сентября 2020 года.

Напомним, краевые власти инициировали акцию «Подарок новорожденному» весной 2019 года. Кроме детских принадлежностей в комплект входила медаль.