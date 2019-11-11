Шахтеры в Кузбассе отказались выходить в забой из-за долгов по зарплате

Часть рабочих шахты «Октябрьская» (входит в состав банкротящейся угольной компании «Заречная») в Кемеровской области уведомили руководство о намерении не выходить на работу с завтрашнего дня, пока им не погасят долги по зарплате. Об этом «Интерфаксу» сообщили в угольной компании «Полысаевская», которая с лета 2018 года выводит шахту из кризиса.

В «Полысаевской» агентству сказали, что невыход на работу 53 человек «никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке». Всего на шахтоучастке работает 1023 человека. По собственным данным компании, задолженность по зарплате за сентябрь перед всеми работниками «Октябрьской» — более 13,7 млн руб.

Как писал “Ъ”, в декабре 2009 года шахту «Октябрьская» купила угольная компания «Заречная». Шахта добывает уголь энергетической марки ДГ. «Заречная» признана банкротом в ноябре 2017 года с долгом 33,4 млрд руб.

Юрий Зуев