Долг опустошил ячейку хранения

Скандал на 1,5 млн руб. — вещи москвичей выкинули из ячейки хранения за долги. Столичная семья уверена, что компания нарушила договор, вскрыла хранилище и выбросила одежду, предметы быта и интерьера. В самом сервисе с претензиями не согласны. В нюансах непростого спора разбирался Александр Рассохин.

В начале года москвичка Олеся решила освободить квартиру от одежды, спортинвентаря, лонгборда, снегоката и подарочного алкоголя. Все это они вместе с мужем оставили в хранилище компании «Ваш Storage». За аренду ячейки площадью 6 кв. м нужно было платить по 8 тыс. руб. в месяц. Однако летом, по словам девушки, она уехала из страны. Оплатить аренду возможности не было, о чем она якобы сообщила представителям компании. В итоге образовалась задолженность почти за три месяца. В конце октября Олеся приехала к своей ячейке и обнаружила, что вещей внутри не оказалось: «Подхожу к ней, а там вскрыт замок, и она абсолютно пустая внутри. Мне никто даже не смог дать ни один вразумительный ответ, они очень растерялись и вообще не могли ничего толком сказать, не могли найти ни один документ. Одна из сотрудниц, которая, как потом мы прояснили, была на этом вскрытии, но не призналась мне, когда я это обнаружила. Она просто смеялась мне в лицо и говорила о том, что они вскрыли еще 20 ячеек, и все наши вещи выброшены на помойку».

Впрочем, в самой компании «Ваш Storage» говорят о восьми ячейках, которые они вскрыли. Исполнительный директор сервиса Ирина Харченко объясняет, что это обычная практика. Ежегодно с таким сталкиваются в среднем 10-12 человек. Из них большинство даже не возвращается за вещами. «Мы посылаем одно-два уведомления о том, что не оплачено, третье — уже о том, что будет расторгаться договор. Поэтому по договору это где-то 40 дней, но по факту э получается 2-2,5 месяца. Обычно мы эти вещи еще какое-то время храним, после того как мы вскрыли ячейку, две-три недели. Потом, если никто не объявляется, мы их просто утилизируем, вывозим на мусор. Это стандартная ситуация, так случилось не в первый раз. Просто эти люди прятались от нас и не выходили на контакт»,— заявила Харченко.

Сама Олеся говорит, что, согласно договору, компания не имела права так поступать. Однако в сервисе это опровергают. В документах указано, что в случае просрочки платежа они могут в одностороннем порядке расторгнуть договор, а значит, и вскрыть ячейку. Подтвердила это и председатель коллегии адвокатов «Искрина и партнеры» Юлия Искрина, которая ознакомилась с документами: «Они предоставили ячейку в аренду, соответственно, без оплаты действие договора прекращается.

Вещи, которые там находятся, считаются брошенными. Ценность не была установлена. Если бы был заключен договор хранения вещей в этой ячейке, это была бы другая история».

Однако некоторые адвокаты сходятся во мнении, что соглашение больше похоже не на договор аренды, а на договор хранения. И тогда ответственность за сохранность вещей должна лежать на сервисе. Вопросы к документу есть, но в любом случае компания не могла выбрасывать вещи, настаивает адвокат Максим Денисов. И здесь есть основание для обращения в суд. «Там есть несколько случаев, во-первых, написано, что эти случаи неотложные. Во-вторых, к их конкретно ситуации это не относится. Наличие задолженности за хранение не является основанием для утилизации этих вещей. Они должны были в любом случае взять на ответственное хранение и дальше как-то пытаться решать со стороной этот вопрос, с физическими лицами»,— пояснил Денисов.

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Свои вещи, которые находились в ячейке, Олеся с мужем оценивают в 1,5 млн руб. Помимо этого они намерены добиваться возмещения морального ущерба. По словам москвички, и другие пострадавшие обратились в полицию. Однако, как предупреждают юристы, доказать, какие вещи были утилизированы и сколько они стоили, будет достаточно трудно.

Рынок self-storage, то есть индивидуального хранения, в России развивается около десяти лет. Сейчас в Москве насчитывается более 20 подобных организаций. По данным консалтинговой компании Knight Frank, общая площадь складов в столице превышают 160 тыс. кв. м. По оценке участников рынка, примерно половина клиентов — это юридические лица.