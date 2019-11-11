Трое детей погибли на пожаре в Курской области

Во время пожара Пожар в частном доме в райцентре Пристень Курской области погибли трое детей из многодетной семьи. Об это сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Пожар произошел рано утром 11 ноября.

По данным спасателей, горела часть дома, где жила семья с четырьмя детьми. Родители успели забрать из дома только одного ребенка. Троих других, 2017, 2016 и 2014 годов рождения, эвакуировать не успели. В МЧС отметили, что выясняют причины пожара.

Также накануне стало известно, что три человека погибли на пожаре в частом доме в селе Новогоритово Петровского района Тамбовской области. Пожар начался ночью 10 ноября и был ликвидирован в 12:20. Дом площадью 72 кв. м сгорел полостью, сообщили в региональном управлении МЧС.

В сгоревшем доме были обнаружены останки трех человек. Спасатели предварительно полагают, что причиной пожара стало неисправное печное отопление.

Сергей Калашников