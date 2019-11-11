Начальника управления ЖКХ Донецка приговорили к штрафу за халатность

Донецкий городской суд прекратил уголовное дело в отношении начальника Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка, обвинявшегося в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным сайта Управления, его возглавляет Андрей Журавлев.

Суд установил, что обвиняемый долго не обеспечивал комплексное содержание зеленых насаждений, закупленных и высаженных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и являющихся муниципальной собственностью. В результате газон, кустарники и другие насаждения, расположенные вдоль пр. Ленина, завяли и буди признаны нежизнеспособными. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в сумме 3,7 млн. руб.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, ранее к уголовной ответственности не привлекался и совершил преступление небольшой тяжести, поэтому суд постановил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф в размере 50 тыс. руб.

Дарья Голякова