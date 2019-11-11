Полиция проводит проверку по факту гибели женщины в самарском метро

В ГУ МВД России по Самарской области проводит проверку по факту гибели женщины на станции «Безымянка» самарского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Главка.

Происшествие произошло в воскресенье, 10 ноября. По данным правоохранителей, женщина 1954 года рождения спустилась на железнодорожное полотно на станции «Безымянка» и пошла навстречу движущемуся поезду. Она была госпитализирована и позже скончалась в больнице.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Андрей Сазонов