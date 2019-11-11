Памятник Михаилу Калашникову открыли в Казани в честь 100-летия конструктора

Памятник Михаилу Калашникову появился сегодня на территории Казанского высшего танкового училища. Это событие приурочено к столетнему юбилею известного российского конструктора, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Памятник представляет собой бюст Михаила Калашникова с автоматом в руках, установленный на постамент. Он сделан из гранита и окрашен под бронзу. Памятник конструктору был создан в рамках проекта «Аллея российской славы».

Господин Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья в Алтайском крае. Осенью 1938 года его призвали в Красную Армию в Киевский Особый военный округ. В августе 1941 года он стал участником Великой Отечественной войны в качестве командира танка в звании старшего сержанта. В октябре того же года под Брянском его тяжело ранили. В ходе реабилитации он начал работать над созданием автомата. В 1947 году автомат Калашникова был принят на вооружение. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды. В 2009 году ему дали звание героя России. Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года в Ижевске после продолжительной болезни.

"Ъ-Казань"