Самой популярной профессией в Удмуртии стал бухгалтер

В августе 2019 года жители Удмуртии чаще всего искали вакансии для бухгалтера. За этот месяц на сайте HeadHunter было 6,58 тыс. таких запросов. На втором и третьем месте по популярности расположились профессии администратора и водителя — 2,24 тыс. и 1,93 тыс. запросов. Также жители республики активно ищут работу для юриста, экономиста, секретаря, дизайнера и менеджера.

Кроме того, ряд соискателей искали предложения от конкретных работодателей. Самыми популярными стали «Калашников» и «Комос групп» — на них пришлось 353 и 238 запросов. Некоторых кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты — в августе на сайте зафиксировали 701 запросов «на выходные», 603 — «подработка», 487 — «временная работа», 457 — «с ежедневной оплатой», 341 — «удаленная работа».