Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что его впечатлило на Красноярской ярмарке книжной культуры и какие мероприятия проходили в городе.

Красноярская ярмарка книжной культуры прошла на берегах Енисея в тринадцатый раз. Аббревиатура ярмарки звучит смешно: КРЯКК. Фонд Михаила Прохорова, который является учредителем и организатором большинства культурных мероприятий в Красноярске, вообще, я заметил, любит забавные сокращения. Издательство, главным редактором которого является Ирина Прохорова, называется НЛО («Новое литературное обозрение»); премия в области современной русской литературы носит имя НОС («Новая словесность»). Недаром, наверное, здесь так любят Пригова и вообще московских концептуалистов.

Вернемся к ярмарке. Я впервые побывал на книжном региональном форуме и впечатлен количеством ежедневных посетителей, числом и серьезностью рамочных мероприятий. Слоганом нынешней ярмарки стало словосочетание «локальные истории», что логично для столь крупного регионального центра, как Красноярск. Тут ежедневно сразу в пяти залах проходили лекции, семинары и мастер-классы литературоведов, историков, театральных и арт-деятелей.

Я спросил у Ирины Прохоровой, что бы она отметила как результат многолетних КРЯККов. Вот ее ответ: «Это мы заметили еще пару-тройку лет назад, что неожиданно появилось какое-то огромное количество молодых родителей, буквально с младенцами, которые приходят на эту ярмарку. И мы долго думали, откуда они взялись, а потом произвели небольшие математические вычисления. Да, это был те дети, которые приходили с родителями на первые ярмарки. Они выросли, молодые родители теперь приводят своих детей. И, может быть, для нас это один из главных результатов нашей деятельности. Это какой-то новый уровень читательства, потому что приносят младенцев и начинают собственно, в них воспитывать любовь к книге».

В иных локациях города мной были замечены несколько спектаклей-вербатимов из Воронежа, Казани и Лесосибирска, «Ночь искусств» в Музейном центре «Площадь Мира» в рамках Красноярской музейной биеннале. Концерт Российского национального оркестра с участием восходящей оперной звезды мирового качества Юлии Лежневой — в грандиозном здании филармонии.