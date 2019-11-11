Предельный рост тарифов на ЖКУ в Нижегородской области составит до 13,9% в 2020 году

Правительство Нижегородской области готовится утвердить предельные индексы изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан на 2020 год. Согласно опубликованному законопроекту, который сейчас проходит общественную антикоррупционную экспертизу, индексация тарифов произойдет с 1 июля 2020 года и составит от 4% до 13,9%.

В Нижнем Новгороде максимально допустимый рост тарифов, как и в большинстве муниципалитетов, предлагается установить на уровне 4%. Максимальный индекс в размере 13,91% установлен в Починковском сельсовете Починковского района. Увеличение платы рассчитывается от стоимости услуг на конец 2019 года. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.

Анастасия Еремина