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Компания по торговле одеждой потребовала банкротства трех угольных предприятий

АО «ТД тракт» подало в арбитражный суд Кемеровской области заявления о признании банкротами трех угольных компаний: ООО «Сибэнергоуголь», ООО «Шахта Бутовская» и АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», следует из данных картотеки дел. Сумма долгов, предъявленная компаниям, составила 1,3 млн руб., 442,3 тыс. руб. и 3,8 млн руб. соответственно. Заявления к производству пока не приняты. АО «ТД тракт» зарегистрировано в Москве, имеет филиалы, в том числе в Кузбассе, осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли одеждой.

Оксана Павлова


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