Сбербанк запустил в Уфе сервис доставки еды и продуктов

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru — «СберМаркет» — сегодня запустило сервис доставки продуктов в Уфе и еще 30 городах России, сообщает РБК со ссылкой на данные банка. Сервис создан на базе технологической и операционной платформы Instamart, которая с сентября работала в Уфе в тестовом режиме.

В большинстве городов присутствия сервис позволяет доставить продукты из магазинов сети Metro Cash & Carry, в Москве — также из «Ашана» и «Азбуки вкуса». Товары поставляются без наценок, стоимость услуги составляет от 98 руб.

Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать СП в середине июля. Тогда сообщалось, что Mail.Ru Group внесет в новую компанию сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. Стоимость СП составит свыше 100 млрд руб., напоминает РБК.

В Уфе также работают сервисы доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также местная сеть «Гипер в дом» (доставляет продукты из сети «Ашан» и Metro Cash & Carry).

Ирина Самойлова