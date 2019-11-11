В Челябинске установят три остановки из каслинского литья

В центре Челябинска установят три остановки из чугуна. Комплексы будут изготовлены в Каслях, их смонтируют на площади Революции. Об этом после аппаратного совещания рассказала исполняющая обязанности мэра Наталья Котова.

«Было поручение еще весной на площади Революции сделать три остановки из каслинского литья, красивые, достойные. Это центр города, чтобы это было красиво сделано. На сегодняшний день у нас только объявлен конкурс на проектную документацию, хотя должны были уже определить заказчика. Есть денежные средства на это»,- сообщила Наталья Котова.

Напомним, в Челябинске начали устанавливать новые остановки на гостевых маршрутах. В этом году планируется монтаж 200 комплексов. На это власти города потратили 145 млн руб. Ранее масштабное обновление остановок проводилось в 2017 году к форуму российско-казахстанского сотрудничества, тогда было поставлено 100 зеленых остановок. Эти конструкции перенесут на второстепенные улицы.