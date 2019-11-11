Новая часть казанского зоопарка откроется накануне Нового года

Открытие новой части Казанского зооботсада «Река Замбези. Африка» запланировано на конец декабря, сообщает пресс-служба мэрии. В данный момент идет поэтапное переселение животных в новые вольеры. Переехавшие особи проходят процесс адаптации.

На сегодняшний день на территории зоопарка находятся 22 из 34 видов новой коллекции животных. В их число входят гамадрилы, страусы, черепахи пантеровые, мартышки Браза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну и многие другие. Еще восемь видов животных приедут в течение ноября. В частности, речь идет о фламинго, белоголовых сипах, журавлях венценосных, кафрском вороне, цапле египетской, а также о зебрах, гепардах и шимпанзе. Вольеры полностью будут заполнены животными в 2020-21 годах. Также запланирован завоз некоторых видов животных, которых в настоящее время нет ни в одном зоопарке страны. Например, это африканские слоны и черные носороги.

Помимо вольеров с животными на территории новой части Казанского зооботсада «Река Замбези. Африка» появятся ресторан с открытой смотровой площадкой, скамейки, игровые площадки для детей. Рядом с павильоном с бегемотом расположен спортивный комплекс и скалодром. Для инвалидов установлены пандусы и таблички с надписями на шрифте Брайля

"Ъ-Казань"