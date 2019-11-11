Красноярского борца с коррупцией уволят за ДТП в состоянии опьянения

В Красноярске своей должности лишился начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Александр Судаев, занимавший это пост больше пяти лет. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.

По предварительным данным, основанием для увольнения майора стало управление автомобилем в состоянии опьянения. 10 ноября в День сотрудника правоохранительных органов паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал внутренний документ МВД о дорожном инциденте, предполагаемым участником которого являлся майор Александр Судаев.

Как указывается в документе, 9 ноября вечером Infinity QX70 полицейского врезался в дерево. Сотрудники ГИБДД составили на водителя два административных протокола: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) и за невыставление знаков аварийной остановки (ст. 12.27 КоАП РФ). Борца с коррупцией гаишники отстранили от управления, а его дорогостоящий автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Илья Николаев