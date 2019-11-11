«Свидание на четверых» с Мариной Федункив и другими звездными гостями

14 ноября в ДКЖ (Челюскинцев, 11) в комедийном полуторачасовом спектакле «Свидание на четверых» сыграют Эвелина Бледанс, Сергей Рост, Марина Федункив и Тимур Еремеев. Это история о том, как порой неприятное знакомство открывает мир тайн. По задумке режиссера, успешная бизнес-леди Марина и искренняя Зоя случайно оказываются в общей комнате отеля. Нет, не вдвоем. С ними еще двое мужчин. История хранит в себе ряд ярких перевоплощений, а зрителям дарит бумеранг положительных эмоций.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 1200–2800 руб.

Возрастная категория: 16+.

Фото: организаторы события