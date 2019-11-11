AliExpress загружает скидки в Россию

Первые полтора часа масштабной распродажи в «День холостяка» принесли компании Alibaba $16 млрд. Для сравнения, в прошлом году китайский онлайн-ритейлер за все время акции заработал $30 млрд. В России с 11 ноября товары со скидкой можно будет оформить на сайтах AliExpress и Tmall. Несколько лет назад в акции начали участвовать и российские площадки, также сообщая о рекордных доходах. Можно ли найти на распродаже качественную одежду и технику с большой скидкой? Об этом — Иван Якунин и Елена Иванова.

Десять лет назад компания Alibaba впервые устроила масштабную интернет-распродажу в китайский «День холостяка». Акция стала так популярна, что со временем потеснила и «черную пятницу», и «киберпонедельник». Россияне — традиционно одни из самых активных покупателей. В этом году в топе смартфоны, наушники и телевизоры. Причем покупают не только на AliExpress, но и на более дорогом Tmall. Там, например, можно найти наушники Apple AirPods 2 за 10 тыс. руб. вместо 14 тыс. или купить робот-пылесос вдвое дешевле обычной стоимости. На популярные смартфоны внушительных скидок обычно не бывает, однако сэкономить все равно можно, говорит IT-эксперт Александр Баулин:

«Можно купить смартфоны и телевизор процентов на 10, может, даже на 20, если повезет, дешевле.

Если скомбинировать это с какими-нибудь аксессуарами, которые все равно пригодятся, и на них уже может быть хорошая скидка. Я и Samsung видел с дисконтом. Другой вопрос, сколько он будет стоить через неделю».

Можно и не торопиться. Скорее всего, новые скидки на смартфоны сохранятся и через неделю после распродажи. В «День холостяка» у многих ритейлеров стартует период подготовки к масштабным новогодним сейлам. Другой вариант сэкономить на качественных гаджетах — дождаться распродаж конкретных брендов, отмечает руководитель проекта Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин: «Монобрендовая распродажа всегда интереснее, потому что для компаний не выгодно размывать свои акции. И, соответственно, там самые вкусные предложения, скидки, они готовят собственные флеш-распродажи и, как правило, стараются привлечь внимание именно к ним».

В ежегодной распродаже участвуют и магазины одежды, в том числе крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries. Товары люксовых марок с дисконтом найти трудно. А вот некоторые премиальные бренды готовы пойти на скидки. Так поступил, например, немецкий бренд Hugo Boss с одной из своих линеек. Игнорировать подобные предложения не стоит, считает стилист, автор Telegram-канала «Так и ходи» Ирина Дружинина: «В большинстве случаев незаметна разница между первой и второй линейкой. Если вам попадется вещь, которая вам очень понравилась со скидкой из второй линейки какого-то бренда, то смело ее берите. Есть марки, которые принципиально не устраивают никаких распродаж, например, Chanel. Как они избавляются от остатков? Очевидно, они просто уничтожают их».

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В период распродаж неизбежно возникают подозрения в недобросовестности ритейлеров и нарисованных скидках. В России сейчас пытаются за этим следить, но по-настоящему большой дисконт порой отказываются ставить сами продавцы, чтобы не потерять в выручке. Более выгодные предложения стоит искать в США, резюмирует руководитель проекта Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин: «Российский рынок сильно отличается от американского, где по-прежнему можно найти существенные разовые акции.

Большинство потребителей заточено на большие скидки и согласно мириться с какими-то неудобствами — долгую доставку ждать или идти на компромиссы в качестве продукта. Вот для них крупные раскрученные распродажи дальше будут все большим разочарованием».

Как показывает практика, товары по самым выгодным скидкам разлетаются буквально в первые часы. Но, несмотря на это, трафик на сайтах и проходимость точек не снижаются. А ради такого российские продавцы готовы устроить и семь «черных пятниц».

В этом году заказы с сайта AliExpress обещают доставить быстрее — максимум за две недели. Компания договорилась с «Почтой России» о том, что ежедневные рейсы будут выполнять семь грузовых самолетов.