Андрей Назаров раскритиковал главу госкомстроя за невыплату премий сотрудникам

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров сегодня раскритиковал руководство госкомитета по строительству и архитектуре за то, что то проигнорировало распоряжение главы региона Радия Хабирова о выплате премий госслужащим ко Дню народного единства. В результате сотрудники госкомитета получили дополнительные выплаты не в полном размере. «Марат Фидаевич, что происходит? Как так может быть? — возмутился господин Назаров, обращаясь к врио главы госкомстроя Марату Ахмадуллину.— Или вы не отслеживаете — ваши коллеги довольны или нет, я не понял? Я считаю, что каждый руководитель заинтересован, чтобы его сотрудники получили премию, если есть решение». «В следующий раз так договариваемся,— добавил вице-премьер.— Если решение главы и решение правительства не выполнено, будем считать, что такой руководитель работать не может».

По данным “Ъ-Уфа”, сотрудники всех региональных министерств и ведомств к 4 ноября должны были получить ежегодные премии в размере 100% месячной зарплаты. Минфин на эти цели выделил около 50% необходимой суммы, остальное министерства должны были добавить из экономленных средств. У госкомстроя сэкономленных средств на эти цели не хватило: премию сотрудники получили в размере около 50% месячной зарплаты.

Влада Шипилова