Чарльз Бертон в барах-ресторанах «Бочкари»

13 ноября в баре-ресторане «Бочкари» (Челюскинцев, 21) и 14 ноября в баре-ресторане «Бочкари» (Кутателадзе, 4/4) выступит Чарльз Бертон — гость из Лос-Анджелеса, который играет блюз и кантри уже больше 45 лет. С гастролями Бертон объехал всю страну, кроме того, он постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей в Европе, в том числе в Скандинавии и Великобритании. В 2009 году Чарльз Бертон выиграл конкурс гитаристов Сан-Диего King of the Blues.

Начало в 20:00.

Цена билетов: 800–1500 руб.

Возрастная категория: 6+.