Игорь Губерман и Виктор Березинский с музыкально-юмористической программой для взрослых

13 ноября в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23) любимцы публики писатель-сатирик Игорь Губерман и певец и композитор Виктор Березинский представят музыкально-юмористическую программу для взрослых. Придумки Игоря Губермана давно «растащили» на цитаты. Есть в них и черный юмор, и минутка философии. Вот она из них: «Думать каждый день о черном дне — значит делать черным каждый день». Концерты необычного дуэта всегда проходят с аншлагом, а каждый зритель выносит для себя что-то важное и ценное.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 700–1900 руб.

Возрастная категория: 18+.

Фото: организаторы события