Марат Вакилов вышел из состава СПЧ при главе Башкирии

Бывший председатель Верховного суда Башкирии (в 1999-2007 годах) Марат Вакилов вышел из состава Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при главе республики, куда вошел в сентябре текущего года. Об этом сообщил на заседании в субботу председатель совета Владимир Барабаш. По его словам, причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке. После этого господин Вакилов написал заявление о выходе из совета, отметил господин Барабаш. В СПЧ Марат Вакилов входил в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистам, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК. Комиссию возглавляет шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

Состав СПЧ Башкирии, таким образом, сократился до 35 человек. Это консультативный орган при главе республики, решения которого носят рекомендательный характер.

Наталья Павлова