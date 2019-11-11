Электроснабжение в Красногвардейском районе восстановлено после аварийного отключения

Аварийная бригада ПАО «Ленэнерго» завершила ремонтные работы на поврежденной сети в Красногвардейском районе Петербурга, полностью восстановив электроснабжение к 00:39 понедельника, 11 ноября. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что информация об аварийном отключении электричества вечером 10 ноября поступила от жителей квартала, ограниченного проспектами Передовиков, Ириновским, Индустриальным и проспектом Ударников. При этом в аварийной службе изначально заявили, что восстановление подачи электроэнергии может занять до 24 часов.