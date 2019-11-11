Александр Розенбаум — два концерта на разных площадках

11 ноября в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23) и 15 ноября в ДКЖ (Челюскинцев, 11) выступит заслуженный и народный артист РФ Александр Розенбаум. Певец из Санкт-Петербурга занимается музыкой с пяти лет, однако образование получил медицинское и даже какое-то время работал врачом скорой помощи. Музыка в жизни Александра Розенбаума всегда шла рядом: сольную карьеру начал в 32 года и с тех пор сумел завоевать свою аудиторию. В Новосибирске Александра Розенбаума очень любят, поэтому и два концерта на разных площадках, чтобы все смогли прийти и вдохновиться его творчеством.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 1200–2800 руб.

Возрастная категория: 12+.