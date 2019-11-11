Кай Метов в ККК имени Маяковского

9 ноября в Киноконцертном комплексе им. Маяковского (Красный проспект, 15) выступит заслуженный артист России, король 90-х Кай Метов. В творческом багаже артиста более десяти альбомов: его репертуар настолько разнообразен, что каждый сможет найти себе любимую мелодию. Что отличает этого артиста? Красивейшие инструментальные композиции, заставляющие задуматься об истинной любви, о смысле жизни, о прекрасных и порочных чувствах, людских страхах, переживаниях, мечтах. Кстати, концерт посвящен юбилею песни «Position №2», которой в этом году исполнится 25 лет.

Начало в 19.00.

Цена билетов: 1200–2000 руб.

Возрастная категория: 6+.

Фото: организаторы событий