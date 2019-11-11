Из правительства Пермского края увольняется министр общественной безопасности

Глава краевого министерства общественной безопасности Ришат Ибрагимов 13 ноября покидает должность, сообщил телеграмм-канал «Политов». В краевом правительстве «Ъ-Прикамье» подтвердили эти сведения. По данным собеседника в кабмине, господин Ибрагимов сам написал заявление, и оно было подписано. Приемник господина Ибрагимова на посту пока не определен. Исполнять обязанности министра будет замминистра Игорь Гончаров, который уже работал на этой должности в правительстве Олега Чиркунова.

Ришат Ибрагимов был назначен региональным министром общественной безопасности 23 января 2019 года. Он сменил на этом посту Андрея Ковтуна. Господин Ибрагимов приехал в Пермь из Башкирии. В 2017 году он был назначен замглавы администрации губернатора. До этого он руководил башкирским НИИ «Солитон», специализирующемся на разработках средств связи для Минобороны России.