Индекс промпроизводства в Челябинске вырос на 7%

По итогам девяти месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Челябинске вырос на 7%. Рост показателя связан с работой Челябинского трубопрокатного завода, который выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Информацию на аппаратном совещании озвучила заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина.

Также госпожа Мурзина отметила, что за десять месяцев выросла средняя зарплата на предприятиях в Челябинске, она составила 42,5 тыс. руб. «Уровень безработицы на прошлой неделе составил 0,6% от общей численности рабочей силы»,- рассказала Елена Мурзина.