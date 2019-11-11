Леонид Агутин и Анжелика Варум

9 ноября в ДКЖ (Челюскинцев, 11) состоится концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Знаменитый дуэт радует зрителей своими хитами уже более 20 лет. Леонид Агутин — настоящий мэтр российской поп музыки, который не раз сумел доказать свой талант. Анжелика Варум — источник вдохновения для супруга Агутина и не менее талантливая певица. Находясь вдвоем на сцене, они дарят зрителям не только проникновенные композиции, но и свою любовь. Поклонники творчества с удовольствием подпевают музыкантам и получают максимальное удовольствие от процесса.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 4200–6500 руб.

Возрастная категория: 6+.

Фото: @agutinleonid