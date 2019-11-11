Легендарные песни «Гражданской обороны»

8 ноября в ККК им. Маяковского (Красный проспект, 15) впервые соберутся музыканты — участники разных составов знаменитой группы «Гражданская оборона»: Рябинов, Жевтун, Судаков и многие другие. Напомним, что «Гражданская оборона» — это культовая советская и российская панк-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. В 1980-х годах их музыка представляла сибирский панк-рок с сильным гаражным влиянием, а в 1990-х ее стилистика сместилась в сторону психоделического рока.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 700–1500 руб.

Возрастная категория: 12+.

Фото: организаторы событий