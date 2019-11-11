Из-за гололеда в пермском аэропорту задержали несколько рейсов

Утром 11 ноября международный аэропорт «Пермь» в назначенное время не смог отправить три и принять два рейса. В частности, были задержаны самолеты, вылетающие в Москву и Самару. Рейс, следующий из Сургута в Пермь, приземлился в Екатеринбурге, в 11:50 он продолжит полет. Причина - обледенении взлетно-посадочной полосы.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в аэропорту, задержанные рейсы уже готовятся к взлету. На аэродроме были проведены все необходимые работы, в данный момент состояние взлетной полосы соответствует нормативам.