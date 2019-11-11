В Краснодарском крае после массового отравления детей начались проверки школ

На Кубани начались внеочередные проверки организации школьного питания, сообщила пресс-служба администрации региона. Накануне в Кавказском районе произошло массовое отравление детей, в больницы доставлен 51 человек – ученики шести общеобразовательных школ. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, им поставлен диагноз «острая кишечная инфекция».

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. С целью установления причин вспышки инфекции управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, взяты смывы с оборудования пищеблоков, также взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар