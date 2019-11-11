Очень страшная выставка в центре города

До 7 ноября на втором этаже Российско-немецкого дома (ул. Ядринцевская, 68) проходит выставка новосибирского художника Алексея Иванова «Что-то другое…». Полотна автора шокируют, вводят в ступор, вызывают недоумение, а главное — заставляют крепко задуматься… о вечном. Художник подчеркивает, что недавно перешагнул рубеж в 50 лет, есть повод подумать о смысле жизни. Работал он над картинами 2,5 года, в основном по выходным и по ночам, потому что у него есть и основная работа. Где именно он работает — не рассказывает, держит в секрете.

График работы выставки: по будням с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — выходной.

Вход свободный.

Возрастная категория: 16+.

Фото: автора