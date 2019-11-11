Наталья Котова попросила уволиться вице-мэра Владимира Алейникова

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова попросила своего заместителя по дорожному хозяйству Владимира Алейникова написать заявление об отставке. Решение она озвучила на аппаратном совещании в администрации города. Поводом для недовольства работой господина Алейникова стал бессистемный монтаж новых остановочных комплексов.

И.о. мэра Наталья Котова раскритиковала работу МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта». Она отметила, что жители Челябинска массово жалуются на неправильно смонтированные объекты. «На Алом поле мы зачем, не убрав одну остановку, ставим другую. Их там десять будет? Проводили несколько совещаний, изучали пассажиропоток, изучали трафик, сейчас получается, что все делается наоборот. Подвергали анализу 489 остановок. На Гагарина делаем остановку практически на проезжей части. Разум вообще есть или его нет совсем?», - обратилась Наталья Котова к Владимиру Алейникову, который должен курировать работу службы. «Неоднократные претензии то в дорожном хозяйстве, то здесь. У вас неоднократно были дисциплинарные взыскания, ничего не меняется. Я предлагаю вам сегодня написать заявление, подать в отставку», - сказала госпожа Котова. Обязанности замглавы по дорожному хозяйству будут исполнять руководители структурных подразделений мэрии, которые были подведомственны Владимиру Алейникову.

Также Наталья Котова потребовала, чтобы господин Алейников до своей отставки принял меры дисциплинарного наказания в отношении директора «Службы эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрия Кожевникова.

Владимир Алейников работает в администрации Челябинска с 1994 года. Сначала он был заместителем председателя комитета по транспорту, связи и благоустройству, через пять лет начал исполнять обязанности начальника управления транспорта. С 2001 года господин Алейников был заместителем мэра Челябинска по дорожному хозяйству.