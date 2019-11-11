В Новосибирской области найдены мертвыми пропавшие охотники

Спасатели нашли в Новосибирской области тела двух пропавших в начале ноября охотников, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе (АСС), добавив, что к поисковой операции привлекался беспилотник. «При помощи дрона удалось найти на озере Убинское лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС тела погибших доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции»,— рассказали участники поисковой операции.

Двое охотников пропали 1 ноября 2019 года. На моторной лодке «Сибирячка» они отправились на охоту на озеро Убинское. Сообщение об исчезновении людей поступило в экстренные службы только спустя два дня. В поисковой операции участвовали более 30 человек и полтора десятка единиц техники.

Константин Воронов