«Пермские медведи» одержали пятую победу подряд

Гандболисты «Пермских медведей», после неудачного старта в чемпионате суперлиги среди мужских российских команд, существенно поправили свое турнирное положение. В очередном поединке на своей площадке подопечные Валентина Бузмакова обыграли клуб "Таганрог-ЮФУ" со счетом 29-26. Несмотря на то, что соперник занимает предпоследнее место, игра получилась напряженной и нервной. Первая половина встречи завершилась вничью 14-14. Во-втором тайме, казалось бы «медведи» нашли свою игру, и повели с разрывом плюс пять, но в конце гости догнали хозяев и все решилось на последних секундах игры.

По мнению наставника команды игроков, подвели нервы и желание победить. «Во втором тайме начали очень хорошо, уверено вели в счете. Было чувство удовлетворенности, но потом нас немного «остудили» ».- заявил главный тренер Валентин Бузмаков официальному сайту клуба. - Концовка была нервной, много потерь было, неправильно сыгранных моментов. В общем, концовку смазали».

«Пермские медведи» закрепились на шестой строчке турнирной таблицы, и следующий поединок проведут 14 ноября в Саратове против "СГАУ".