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Памятник Михаилу Калашникову установят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге установят бронзовый памятник, посвященный ижевскому конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Скульптуру, автором которой стал член Московского союза художников Михаил Курочкин, планируют установить у главного входа Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Михаила Калашникова изобразят сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке с автоматом в руках.

Напомним, 10 ноября в Ижевске отпраздновали 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова. Подробности жизни конструктора в фотогалерее “Ъ-Удмуртия”:

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