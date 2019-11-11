Памятник Михаилу Калашникову установят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге установят бронзовый памятник, посвященный ижевскому конструктору Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Скульптуру, автором которой стал член Московского союза художников Михаил Курочкин, планируют установить у главного входа Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Михаила Калашникова изобразят сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке с автоматом в руках.

Напомним, 10 ноября в Ижевске отпраздновали 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова. Подробности жизни конструктора в фотогалерее “Ъ-Удмуртия”: