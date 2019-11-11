Мэр Перми отменил все совещания с главами районов, отправив их в «поля»

Глава города Дмитрий Самойлов отменил на сегодня все совещания с главами районов и отправил их «в поля», чтобы на месте контролировать процесс уборки, сообщает пресс-служба администрации Перми

«Худший прогноз погоды оправдался. С 7 утра, а в отдельных районах и с 5 утра шел ледяной дождь. С 3 часов утра подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке тротуаров было задействовано 230 человек. Очевидно, что этого мало. Днем будут работать 350 человек» - заявил господин Самойлов.

В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах не будет пересменок: вся ночная смена ручников осталась на обработке тротуаров до 11 часов утра, добавил он.

Напомним, сегодня ночью в Перми прошел ледяной дождь, и-за чего тротуары оказались не пригодны для пешеходов. Бездействие городских коммунальных служб и подрядных организацией вызвали резкую критику горожан городских властей.