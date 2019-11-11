Россельхознадзор выявил нелегальный оборот шкурок ондатры в Новосибирской области

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области установило случаи нелегального оборота шкурок ондатры в регионе и их продажи в Китай. По данным ведомства, предприниматель из Барабинского района скупал шкурки ондатры и переправлял их бизнесменам из Забайкальского края, а те направляли товар в соседнее государство.

Всего бизнесменами было переправлено за границу около 32,7 тыс. шкурок. При этом, по данным Минприроды России, всего было выдано разрешений на добычу 115 пушных животных. Законность добычи остальных шкурок предпринимателями не была подтверждена.

В соответствии с законодательством ущерб от добычи одной особи ондатры составляет 500 руб. Gотенциальный урон госсобственности может составить более 16 млн руб., уточнили в Роспотребнадзоре. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Оксана Павлова