Новые решения для горной добычи для обеспечения промышленной безопасности с поддержкой технологии LoRa

Компания RealTrac Technologies представила новые трекеры для позиционирования персонала на предприятиях с опасными условиями труда. Главная особенность устройств поддержка современной беспроводной технологии LoRa. Мы узнали, чем LoRa-оборудование RealTrac отличается от других решений и почему использование этой технологии шаг вперед в сфере разработки систем производственной безопасности.



В комплект нового оборудования для позиционирования персонала входят трекеры PROD TAG 710 и базовая станция LoRa. Главный плюс решения скорость внедрения и экономичность. Оборудование работает «из коробки» полное развертывание займет не более двух дней, причем установку и настройку можно провести силами специалистов компании-заказчика. В отличие от Wi-Fi, технологий LoRa не требует создания дорогостоящей инфраструктуры. Нет ни абонентской платы, как в случае использования GSM-решений, ни необходимости в оформлении лицензии: для передачи данных используется открытый, свободный от лицензирования диапазон частот.

По словам разработчиков, чтобы покрыть сетью передачи данных огромную территорию и обеспечить безопасность открытых горных работ, требуется всего одна-две станции LoRa (в идеальных условиях охват станции — до 100 кв. км). Точность позиционирования персонала не превышает трех метров, что соответствует «Правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 г. № 599.

«Трекер PROD TAG 710 с поддержкой технологии LoRa готовый продукт, который можно самостоятельно развернуть без привлечения интеграторов, подчеркнул Тимур Полторыхин, генеральный директор RealTrac Technologies. Не требуется прокладывать километры кабеля, решать вопросы электроснабжения. Достаточно установить LoRa-станцию, настроить и включить персональные трекеры. Это особенно важно, когда нужно быстро и с минимальными затратами выполнить требования Ростехнадзора».

С заботой о людях

На трекере есть дисплей с индикаторами и кнопки, в том числе тревожная — для экстренного уведомления диспетчера об опасности. Диспетчер также может оповещать рабочих об авариях и других чрезвычайных происшествиях с помощью рассылки уведомлений на персональные трекеры. Благодаря функции обратной связи (рабочий нажимает на специальную кнопку для подтверждения) можно отследить, кто не прочитал сообщение, и своевременно принять меры. Корпус трекера имеет класс защиты IP 67, то есть устройство полностью закрыто от проникновения пыли (что актуально при горной добыче) и не выйдет из строя при кратковременном погружении в воду.

Можно с уверенностью сказать, что у специалистов RealTrac Technologies получилось сделать полезный функциональный продукт, что называется «для людей», а не просто для формального выполнения требований закона. Использование трекеров PROD TAG 710 действительно поможет снизить количество аварий на опасных производствах и уберечь персонал от травм, при этом не создавая чрезмерной нагрузки на бюджет предприятия.