Необычные дикобразы в зоопарке

В Новосибирском зоопарке появились новые обитатели — два цепкохвостых дикобраза из Москвы. Большую часть своей жизни эти дикобразы проводят на деревьях, крепко держась за стволы и ветви. Отсюда название — цепкохвостый дикобраз. Еще одна особенность новых жителей — большой округлый нос.

Увидеть их можно в павильоне «Тропический мир», в вольерах с большим количеством веток и деревьев. Дикобразы любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг.

Часы работы Новосибирского зоопарка: с 09:00 до 21:00 (кассы до 20:00).

Цена билетов: для взрослых — 300 руб.; для детей (с 7 до 16 лет), студентов очной формы обучения (при предъявлении документов), пенсионеров, инвалидов II группы — 150 руб.; детям до 7 лет — бесплатно.

Возрастная категория: 0+.

Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка