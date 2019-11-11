Вынесен приговор замдиректора автошколы, бравшему деньги за сдачу экзаменов

Октябрьский райсуд Омска рассмотрел уголовное дело заместителя директора учебной автошколы «Штурман». Как установило сначала следствие, а затем и суд, обвиняемый предложил двум курсантам автошколы передать ему 30 тыс. руб. за успешную сдачу экзаменов по знанию правил дорожного движения и вождению автомобиля на выпускной аттестационной комиссии.

О поступившем предложении курсанты сообщили в правоохранительные органы, и под контролем силовиков передали вымогателю оговоренную сумму. Замдиректора автошколы задержали, следственные органы предъявили ему обвинение по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Вину в совершении преступления фигурант дела признал полностью.

По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, суд назначил замдиректора автошколы два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Илья Николаев