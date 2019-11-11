Организаторы назвали стоимость билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске

К проведению первого этапа Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант в Магнитогорске будет установлена трибуна для зрителей вместимостью около 3 тыс. человек. Самые дешевые билеты на эти соревнования, которые пройдут 7-8 декабря в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», будут стоить 200 руб., самые дорогие – 1500 руб., сообщает пресс-служба ММК (управляющая компания «ММК-Курорт» входит в число организаторов этапа).

На соревнования в Магнитогорск планируют приехать ведущие спортсмены мира в заявленных дисциплинах, в том числе действующие мировые и олимпийские чемпионы – Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Клаудиа Риглер. Всего будут участвовать 200 спортсменов (уже зарегистрировались 150 участников из 14 стран), они разыграют четыре комплекта наград. Сборная России подала заявку на 32 человека – по 16 мужчин и женщин.

Прямую трансляцию этапа Кубка мира будут вести телеканалы Матч ТВ и «Евроспорт».