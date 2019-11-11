Комики из Standup Show на ТНТ

15 ноября в ККК им Маяковского (Красный проспект, 15) и 16 ноября в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23) выступят комики с телеканала «ТНТ» Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Алексей Щербаков, Виктория Складчикова и Андрей Атлас. Что может быть интереснее, чем истории из реальной жизни? А если они преподносятся с юмором? Цены этому нет! Standup — это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному. Впрочем, можете убедиться сами.

Начало в 19:00.

Цена билетов: 1200–2800 руб.

Возрастная категория: 18+.