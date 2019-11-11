В этом сезоне Кубок мира FIS по сноуборду в параллельных дисциплинах стартует в России. 7-8 декабря с 12:00 на территории горнолыжного курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск) состоятся международные соревнования по параллельному слалому (PSL) и параллельному слалому-гиганту (PGS). Участниками стартов станут 200 спортсменов, которые разыграют четыре комплекта наград. На сегодняшний день заявки на участие уже подали 150 спортсменов из 14 стран (Польша, Германия, Япония, Болгария, Канада, Австрия, Россия, Словакия, Италия, Франция, Китай, Нидерланды, Корея, Швейцария), в том числе Российская команда.



Российские сноубордисты традиционно являются одними из лидеров в параллельных дисциплинах. Например, Андрей Соболев в сезоне 2018-2019гг. выиграл общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах и стал обладателем большого Хрустального глобуса. А 4 место занял стремительно прогрессирующий Дмитрий Логинов, ставший в прошлом сезоне двукратным чемпионом мира (победа в параллельном гигантском слаломе сделала его самым молодым 19 летним чемпионом мира в истории дисциплины). К сожалению двукратный олимпийский чемпион 2014 Вик Уайлд (единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото) пропустил начало минувшего сезона из-за восстановления после операции на колене и лучшим его результатом стали 7 места на двух этапах в "гиганте". В топ 10 лучших спортсменок вошли две россиянки: Наталья Соболева (сестра Андрея), которая заняла 8 место и Милена Быкова - 10 место. Стоит отметить, что благодаря домашнему этапу сборная России получила возможность выставить расширенный состав. В заявке сборной – 32 спортсмена (16 мужчин и 16 женщин).

За 10 дней до соревнований на территории курорта будет построен уникальный мобильный стадион, сравнимый с олимпийским. Трибуна высотой 12 метров, как 4 этажный дом, готова принять 3300 человек ежедневно. На сценическом подиуме будут работать одни из лучших комментаторов мира: Андрей Кондрашов – российский журналист, корреспондент и комментатор, работающий на Олимпийских играх, Чемпионате мира и других крупных событиях (Олимпийские игры 2014 Сочи (Россия) – диктор Биатлона. Чемпионат Мира: 2015 - Плавание Казань, 2015 – Биатлон Финляндия (Контиолахти). Является членом Международной Ассоциации спортивной прессы AIPS с 1998 года.). И Йенс Циммерман — немецкий диктор, журналист, ведущий спортивных мероприятий и спортивный менеджер (Йенс — комментировал на немецком языке лыжные гонки и санный спорт на Олимпийских Играх 2010 в Ванкувере и Олимпийских Играх 2014 в Сочи на стадионе)

Всех зрителей кубка порадует огромный 11 метровый светодиодный экран, на котором будет проходить трансляция в прямом эфире. В настоящий момент уже 14 телекомпаний мира купили права на показ нашего этапа кубка мира. Прямой эфир в России будет проходить на каналах: «Евроспорт», «Матч страна», «ОТВ». Над подготовкой трансляции предстоит работать 120 режиссерам и операторам, которые имеют большой опыт работы на мероприятиях разного уровня.

6 декабря с 18:30 пройдет музыкальное шоу «Рождественские встречи в Юбилейном». Зрителей ожидает: встреча и презентация команд, публичная жеребьевка, выступление танцующего оркестра Ural band, шоу балета «Феномен-А», танцующих медведей. Ведущие: Андрей Кондрашов и Йенс Циммерман. Для всех желающих будет возможность пообщаться с кумирами миллионов и сделать памятное фото со спортсменами. Вход бесплатный.