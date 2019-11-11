В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» впервые пройдет I этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Соревнования - главное спортивное событие этого года - состоятся 7 и 8 декабря нынешнего года.



О том, как будут организованы старты и инфраструктура, что увидят зрители и телезрители рассказали на пресс-конференции в администрации города главный судья соревнований, специалист группы по спортивно-туристической работе ООО «Абзаково» Михаил Кузнецов, начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Берченко и директор ООО «Управляющая компания ММК-Курорт» Егор Кожаев.

Этапы Кубка мира входят в топ-3 соревнований по сноуборду. Выше только чемпионат мира и Олимпиада. А такие дисциплины, как параллельный слалом и параллельный слалом-гигант - одни из самых зрелищных и скоростных. Соревнования в этих дисциплинах в России проходили только во время Олимпиады в Сочи. Больше подобных соревнований в стране не проводилось.

Этап Кубка мира соберет в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» весь цвет сноубординга. В том числе действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов - таких как Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Клаудиа Риглер.

Участниками соревнований станут 200 спортсменов (уже зарегистрировано 150 спортсменов из 14 стран), которые разыграют четыре комплекта наград. В заявке сборной России - 32 человека, шестнадцать женщин и шестнадцать мужчин.

Прямая трансляция будет вестись на весь мир. В России старты наблюдать в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт». «Картинку» организаторы обещают потрясающую. Однако ощутить весь драйв можно лишь побывав на самих стартах. Для этого на четвертой трассе будет установлена трибуна вместимостью около 3000 человек. Цена билетов весьма демократичная - от двухсот до полутора тысяч рублей.

Кроме этого, организаторы обещают обширную культурную и развлекательную программу.