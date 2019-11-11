В Екатеринбурге потеплеет и к середине недели пойдет снег

В Екатеринбурге в начале недели немного потеплеет и будет пасмурно. В понедельник, 11 ноября, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до +2. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с. Во вторник, 12 ноября, днем ожидается до +3, ветер юго-западный 5–10 м/с. Существенных осадков в ближайшие два дня не ожидается. На дорогах возможна гололедица. Небольшой снег пойдет в среду, 13 ноября. Температура воздуха днем до +2 °С. По ночам, как прогнозируют синоптики, температура не будет опускаться ниже 0.