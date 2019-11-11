Не «кнутом», так «пряником»

При внедрении зарплатных проектов на предприятиях малого и среднего бизнеса есть множество «подводных камней». Самый острый – персонал порой не понимает последствий принятия финансовых решений, которые важны для компании, а руководитель не удосуживается ему объяснить. Что делать в случае разногласий, попытались выяснить участники «круглого стола», состоявшегося в редакции газеты «Коммерсантъ-Прикамье».

Основной темой дискуссии стала реализация права конкретного работника на выбор банка, на счете в котором он хотел бы держать заработанные средства.

Предприниматели жаловались на то, что в любом коллективе находятся люди, которые, вопреки интересам компании, не согласны включаться в предлагаемый руководством зарплатный проект, предпочитая взаимодействовать со «своей» кредитной организацией. Они доказывали, что удовлетворение этих запросов требует лишних временных и финансовых затрат, и хотели бы найти «волшебный» рецепт решения этой задачи. Однако совместить права работника на выбор банка для получения зарплаты и целесообразность взаимодействия руководства с тем или иным финансовым партнером оказалось непросто. Одни утверждали, что, даже если кому-то из работников неудобны финансовые предпочтения начальства, они обязаны следовать корпоративным требованиям. Другие настаивали на необходимости убеждения, использования мер «не кнута, а пряника».

Главный правовой инспектор труда Пермского крайсовпрофа Андрей Мизюкин напомнил, что права работника записаны в Трудовом кодексе и их нужно строго выполнять. По его словам, в 2014 году были внесены изменения в законодательство, в которых сказано, что работнику предоставляется право по заявлению выбрать организацию, куда ему будут переводить заработную плату. И работодатель должен учесть пожелания работника. А если руководитель нарушает свободу выбора, ему грозит административная ответственность. И даже когда есть сотрудники, которые предпочитают получать зарплату наличными, это нужно делать, даже если предприятие работает только по безналичным расчетам.

Модератор – независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев, подводя итоги обмена мнениями, предложил «дружить с профсоюзами и работать с персоналом, формально и неформально». Чаще – неформально, чтобы благодаря усилиям руководителя и коллектива работник «шел туда, куда его потихонечку направляют».

Сопредседатель НП «Клуб финансистов Пермского края» Владимир Пучнин сделал экскурс в историю зарплатных проектов, проследив, как этот сегмент банковской деятельности эволюционировал до сегодняшнего состояния. «Зарплатный проект для банка сегодня – это стандарт. На этом рынке стало очень тесно. Ушла на второй план стоимость перечисления средств на банковский счет, зарплатные карты выдаются бесплатно. Их владельцев больше интересует возможность снимать деньги в любом банкомате. Конкуренция (сейчас это 10–15 конкурентоспособных игроков) – хорошо, она повышает качество услуги», – сделал заключение эксперт.

По его словам, надо убеждать работников, чтобы им действительно зарплатный проект стал интересен. Надо встречаться и обсуждать эти тонкие настройки, для того чтобы вместе с банком находить инструменты, убедительные аргументы и устранять антагонизм.

Председатель правления, член Совета директоров СДМ-Банка Максим Солнцев сделал акцент на том, что текущее трудовое законодательство не всегда отвечает реалиям сегодняшнего дня, поскольку основы его создавались в других экономических условиях. Он предположил, что в ближайшее время в правовом поле неизбежны существенные изменения. «Раньше компания платила за зарплатный проект. Например, совсем недавно комиссии банков составляли в среднем от 0,2% до 1%. После этого произошла своеобразная «революция», которая изменила ситуацию: банки начали бороться за клиентов, и зарплатные проекты стали бесплатными. Затем наступила стадия обострения конкуренции: помимо того что компании перестали платить за зарплатные проекты, клиенты – физические лица стали получать дополнительные бонусы: повышенный кэшбэк, проценты на остаток, различные программы лояльности и так далее. В настоящее время картина такова, что теперь за право получать «зарплатные» деньги банк готов даже доплачивать».

Директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр Шишмагаев рассказал о дополнительных возможностях, предлагаемых банками в рамках зарплатных проектов. «Удержать клиента сейчас можно только совокупностью значимых преференций: хорошим и качественным сервисом и различными дополнительными бонусами. Если взять в качестве примера наш банк, то это проценты на остаток по карте (в СДМ-Банке – до 6%), кэшбэк деньгами, а не бонусами – до 15% на популярные категории покупок, возможность без комиссии снять наличные денежные средства – до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах любых банков на территории РФ, ну и, естественно, индивидуальный подход с самого начала сотрудничества. Не забываем и про хороший call-центр, который, по словам Александра Шишмагаева, должен работать в режиме «24/7» и оперативно решать проблемы, возникающие у клиентов.

«Плюсы небольших банков – это доступность первых лиц, понятность и прозрачность всех процедур. Поверьте, вашими вопросами могут и будут заниматься топ-менеджеры банка, зачастую в индивидуальном порядке. Крупные банки этого себе позволить не могут, поскольку их система выстроена иначе – здесь работает конвейер. Почувствовать заботу и персональное внимание в таком случае сложно. У нас с клиентом разговаривает не робот, а реальный человек, у которого есть имя и фамилия. Поэтому мой совет всем руководителям: в портфеле, кроме крупного госбанка, обязательно должен быть еще и банк среднего размера. Такие банки обладают очевидными преимуществами и достойны внимания», – подвел итоги Максим Солнцев.