Главу Колывани заподозрили в превышении полномочий при выделении земли

В Новосибирской области материалы прокуратуры стали основанием для привлечения к уголовной ответственности главы администрации рабочего поселка Колывань. Как установила проверка надзорного ведомства, в ноябре 2015 года чиновник без проведения конкурса передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 30 га, расположенный в прибрежной зоне реки Обь. В марте 2016 года половину этого участка подозреваемый передал этой организации бесплатно в собственность.

Как рассказал официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин, кадастровая стоимость незаконно отчужденных земельных участков составила 61 млн руб. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По заявлению правоохранителей арбитражный суд Новосибирской области наложил запрет на проведение регистрационных действий со спорными землями.

Илья Николаев