Главу Колывани заподозрили в превышении полномочий при выделении земли

В Новосибирской области материалы прокуратуры стали основанием для привлечения к уголовной ответственности главы администрации рабочего поселка Колывань. Как установила проверка надзорного ведомства, в ноябре 2015 года чиновник без проведения конкурса передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 30 га, расположенный в прибрежной зоне реки Обь. В марте 2016 года половину этого участка подозреваемый передал этой организации бесплатно в собственность.
Как рассказал официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин, кадастровая стоимость незаконно отчужденных земельных участков составила 61 млн руб. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По заявлению правоохранителей арбитражный суд Новосибирской области наложил запрет на проведение регистрационных действий со спорными землями.