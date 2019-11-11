11 ноября, понедельник
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Фото: Ford

Ford может отказаться от создания концепт-каров

Компания Ford может отказаться от создания концепт-каров, сообщает Autocar со ссылкой на главу европейской дизайн-студии американского автопроизводителя Амко Леенартса.

«Работая внутри команды и представляя наши новые идеи и проекты в компании, мы сплачиваемся и превращаемся в единый организм — это нечто большее, чем просто сделать машину и выставить ее на своем стенде на автосалоне. Я не большой поклонник концепт-каров и не намерен слишком активно продвигать идею создания таких новинок», — пояснил господин Леенартс.

Напомним, последним на сегодняшний день полноценным (не прототипом предсерийной модели и не модификацией уже выпускающей машины) концепт-каром Ford стал представленный в 2011 году на автосалоне во Франкфурте Ford Evos (на фото).

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